HABER

ABD Başkanı Trump: “Gelecek yıl G7 Zirvesi için Miami mükemmel olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti.Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği G7 Zirvesinin gelecek yıl nerede yapılacağı merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti.
Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği G7 Zirvesinin gelecek yıl nerede yapılacağı merak konusu oldu. Bugün son günü gerçekleştirilen G7 Zirvesi kapsamında liderler hem ikili görüşmeler hem de açıklamalar gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump gelecek yılki G7 Zirvesi için öneride bulundu. Trump, dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti. Trump, Florida eyaletinde bulunan tesisin hem büyüklüğü hem de Miami havalimanına 5 dakika uzaklıkta bulunması nedeniyle mükemmel bir seçim olduğunu ifade ederek, “Otelin konumunu çok seviyorlar. Aynı zamanda havalimanının tesise yakın olması son derece uygun” diye konuştu. Bazı alanların çok uzak olduğunu söyleyen Trump, “Arabayla gitmek için yol uzun. Helikoptere ihtiyaçları var. Burası, iniş yaptıktan sonra dakikalar içinde ulaşabileceğiniz bir yer” dedi.
Nihai kararın henüz alınmadığını ifade eden Trump bugüne kadar İtalya, Kanada ve Fransa’da gerçekleştirilen G7 Zirvelerine katıldı. Zirvelerin yapıldığı alanların Trump’ın Airforce One özel uçağını kullanamadığı alanlarda bulunması nedeniyle ya bir helikoptere ya da uçakla zirvelerin gerçekleştiği alana ulaşmak zorunda kalıyordu.
G7 ülkeleri, genellikle doğal güzelliği olan alanları seçerek zirveleri buralarda gerçekleştiriyor.

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
CHP ilçe başkanından şok açıklama: “HDP kardeş partimizdir”CHP ilçe başkanından şok açıklama: “HDP kardeş partimizdir”
Trump, Keşmir krizinde arabulucu olmayacakTrump, Keşmir krizinde arabulucu olmayacak

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Erdoğan'dan net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.