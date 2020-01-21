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  4. ABD Başkanı Trump: "Keşmir'deki durumu çok yakından izliyoruz"

ABD Başkanı Trump: "Keşmir'deki durumu çok yakından izliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

"Pakistan ile harika bir ilişkimiz var. Daha önce Pakistan ile bu kadar yakın olmamıştık. Ayrıca Keşmir'deki durumu çok yakından izliyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olabilirsek olacağız"

DAVOS (AA) - Davos'ta, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Keşmir konusunu yakından takip ettiklerini ve Afganistan ile ilgili yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Zirvesi kapsamında Han ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına kısa bir değerlendirme yapan iki lider, ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin son dönemde oldukça iyi bir seviyede olduğunu vurguladı.

Trump, "Pakistan ile harika bir ilişkimiz var. Ticari ilişkiye çok önem veriyoruz. Daha önce Pakistan ile bu kadar yakın olmamıştık. Başbakan Han ile olan yakın ilişkimiz ikili ilişkiye de yansıyor. Ayrıca Keşmir'deki durumu çok yakından izliyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olabilirsek olacağız. Yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Han da ABD ile Afganistan'daki siyasi süreç konusunda aynı çizgide olduklarını ve iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

Hindistan ile aralarındaki sorunların çözümü noktasında ABD'nin rolüne vurgu yapan Han, "Bu sorunların çözümünde ABD'nin pozitif bir rol oynayacağını her zaman umuyoruz, çünkü başka bir ülke bunu yapamaz." dedi.

- AB'den gelen otomobiller için "gümrük vergisi" uyarısı

Trump, bir soru üzerine, "Avrupa Birliği (AB) ile ticari bir anlaşma sağlayamazlarsa AB'den gelen otomobiller üzerine yaptırım getirmeyi" ciddi olarak düşündüklerini bildirdi.

Donald Trump, Davos'taki zirve kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi. Görüşmede Trump, ABD ile AB arasında adil ve mütekabiliyete dayalı bir ticaret anlaşması yapılmasının önemine işaret etti.

Trump, daha sonra da İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İmran Han Pakistan

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