ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun kendisine ulaşmasının ardından açıklamada bulundu. Trump, "Trajik olaya ilişkin Veliaht Prens Selman cinayetten bilgi sahibi olabilir de olmayabilir de" dedi.

ABD güvenliği için tutarlı fikirleri destekleyeceğini belirten Trump, "Kongre Suudi Arabistan konusunda istediği yolu seçebilir" dedi.

Trump, "ABD, Suudi Arabistan'ın partneri olmaya devam edecek" dedi.

Trump, Suudi Arabistan ile imzalanan savunma anlaşmalarının iptal edilmesi durumunda Rusya ve Çin'in bundan fayda göreceğini söyledi.

