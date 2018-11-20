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ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Trajik olaya ilişkin Veliaht Prens Selman bilgi sahibi olabilir de olmayabilir de" dedi. ABD güvenliği için tutarlı fikirleri destekleyeceğini belirten Trump, "Kongre Suudi Arabistan konusunda istediği yolu seçebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun kendisine ulaşmasının ardından açıklamada bulundu. Trump, "Trajik olaya ilişkin Veliaht Prens Selman cinayetten bilgi sahibi olabilir de olmayabilir de" dedi.

ABD güvenliği için tutarlı fikirleri destekleyeceğini belirten Trump, "Kongre Suudi Arabistan konusunda istediği yolu seçebilir" dedi.

Trump, "ABD, Suudi Arabistan'ın partneri olmaya devam edecek" dedi.

Trump, Suudi Arabistan ile imzalanan savunma anlaşmalarının iptal edilmesi durumunda Rusya ve Çin'in bundan fayda göreceğini söyledi.

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ABD Trump Cemal Kaşıkçı Veliaht Prens Selman Son dakika

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ikinizinde canı cehenneme.
demek bu kadar gerizekalı bir devletsiniz
trumpun isteklerini kabul etmezsen kesin parmağın vardır selman. kabul edersen ört pas edilir zatten. vah dünyanın hâline.
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