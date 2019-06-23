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ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2019 23:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ABD’nin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ülkesinin soruşturma açıp açmayacağına yönelik soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap!

Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturma açması çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına ilişkin soruya kaçamak yanıt verdi.

Kaşıkçı cinayetinin "Zaten herkes tarafından derinlemesine araştırıldığını" savunan Trump, "İran bir günde birçok insanı öldürdü. Orta Doğu'daki diğer ülkeler saldırgan. Eğer Suudi Arabistan'a bakacaksanız, İran'a bakın, adını anmayacağım diğer ülkelere bakın ve neler olduğunu görün." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ABD ile ticaret hacminin 450 milyar doları bulduğunu kaydeden Trump, "'Suudi Arabistan ile iş yapmak istemiyorum' diyecek kadar aptal değilim. Bu arada eğer Suudiler bizimle iş yapmazsa ne yapacaklar? Gidip Ruslar ya da Çinlilerle çalışacaklar." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Cemal Kaşıkçı

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