HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması: 2 haftaya kadar en yüksek seviyeye ulaşacak

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması: 2 haftaya kadar en yüksek seviyeye ulaşacak

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 02:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı. Trump ayrıca, "Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması: 2 haftaya kadar en yüksek seviyeye ulaşacak

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Kovid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
ABD'den sarsıcı açıklama: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilirABD'den sarsıcı açıklama: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilir
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ABD Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

Çin'deki koronavirüs salgınında yeni gelişme!

Çin'deki koronavirüs salgınında yeni gelişme!

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Diğer Haberler
BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Yemenli liderlere koronavirüsle mücadele çağrısı

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Yemenli liderlere koronavirüsle mücadele çağrısı

ABD'den sarsıcı koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilir

ABD'den sarsıcı açıklama: Ölü sayısı 200 bin kişiyi bulabilir

İngiltere'de koronavirüs için endişelendiren sözler: 6 ayı bulabilir

Koronavirüs için endişelendiren sözler: 6 ayı bulabilir

İngiliz koronavirüs hastası videoyla yalvardı: Lütfen yapmayın

Koronavirüs hastası videoyla yalvardı: Lütfen yapmayın

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da sokağa çıkma kısıtlaması

Moskova'da sokağa çıkma yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.