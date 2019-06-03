ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti

ABD Başkanı'nın Londra programı, Prensi Charles ve eşi Düşes Camilla'nın verdiği çay partisiyle devam etti.

41 pare top atışının da yapıldığı karşılama töreni, öğle yemeğiyle devam etti. Yemeğin ardından Kraliçe, Trump'a sarayın koleksiyonunda yer alan aralarında New York'un 18. yüzyılda yapılan haritası ile George Washington hakkında kitapların da olduğu örnekleri gösterdi.

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı saraya varışlarında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla karşıladı.

Trump, bugün akşam saatlerinde bir kez daha Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'in onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

Bu sırada saray önünde Trump karşıtı gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Trump, 3 gün sürecek ziyareti kapsamında yarın ise Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temasların ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

İki lider, Portsmouth'da Normandiya Çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine de birlikte katılacak. Törenlerde ikiliye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşlik edecek.

