ABD Başkanlığı için aday olan rap şarkıcısı Kanye West ilk kampanya videosunu yayınladı

Müzisyen ve tasarımcı olan Kanye West mesajında, "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz." diyor.

Temmuz ayında adaylık açıklaması yapan West, eşi Kim Kardashian ve girişimci Elon Musk'tan destek görmüştü.

ABD medyasındaki haberlere göre, ünlü şarkıcı bazı eyaletlerde oy pusulasında yer almayı başardı ancak matematiksel olarak seçilme şansı bulunmuyor.

43 yaşındaki West, Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylığını açıklamıştı.

Amerikan başkanlık seçimlerine aday olan rap şarkıcısı Kanye West, Pazartesi günü yayınlanan ilk kampanya videosunda "din ve aile" kavramları üzerine mesajlar verdi.

Ünlü şarkıcı 2018 yılında bipolar rahatsızlığı geçirdiğini duyurmuştu.



5.8 milyon dolar harcadı

Bazı siyasi analistlere göre, Kanye West, Demokratların adayı Joe Biden'a gitmesi muhtemel bir kısım siyah Amerikalı oylarını alabilir.

Kanye West şu ana dek adaylık kampanyası için 5.8 milyon dolar harcadı. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, West, kampanya harcamalarının büyük kısmını kendi karşılıyor.

kanye2020.country isimli internet sitesi üzerinden adaylığını tanıtan tekstil ürünleri satıyor.

Kanye West'in 10 maddelik kampanya vaatleri arasında, polis ve yargı sisteminde reform, öğrenci borçlarının azaltılması ve eğitim sisteminin alt gelir gruplarına daha iyi hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması öne çıkıyor.

