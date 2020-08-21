ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri

Sonbaharda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın yardımcısı olacağı açıklandığından bu yana, Kamala Harris hakkında internette bir dizi sahte haber ve komplo teorisi dolaşıyor.

BBC Reality Check, en yaygın sahte iddialardan bazılarını inceledi.

1. Seçilme hakkı olmadığına dair sahte iddialar

Daha önce Başkan Barack Obama hakkında doğum yeriyle ilgili olarak ortaya atılmış olan "doğum yeri teorileri" diye anılan temelsiz iddiaların benzerleri Kamala Harris için de dile getirildi. Hatta Başkan Donald Trump, Harris'in başkan yardımcısı olmak için gerekli özelliklere sahip olmadığını ileri süren bir komplo teorisini bir açıklamasında bizzat dile getirdi.

Fakat Kamala Harris'in Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin kızı olarak California, Oakland'da yani Amerika Birleşik Devletleri topraklarında doğduğu konusunda hiç bir kuşku yok.

Google Trends'e göre, son yedi gün içinde internet arama motorlarında "Kamala Harris doğum yeri" kelimelerini arayanların sayısında büyük bir artış görüldü.

Özgürlükçü bir medya izleme kuruluşu olan Media Matters for America'ya göre California eyalet hükümetinin adalet bakanlığını yapan Harris hakkındaki bu iddialar 2017'den beri internette dolaşıyor.