ABD Başkanlık Seçimleri: Başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi

Moderatör Susan Page'in ABD nüfusundaki ölüm oranının dünyadaki herhangi bir ülkeden neden daha fazla olduğu sorusuna Pence, "Başkan Trump'ın ilk günden itibaren Amerikan halkının sağlığını en ön sıraya koyduğunu bilmesini istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Yönetim yeniden seçilme hakkını kaybetti" diye konuşan Harris, "Hala bir planları yok, Joe Biden'ın var" dedi.

Harris ise Trump yönetimini salgının ciddiyetini örtbas etmeye çalışmakla suçladı, Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadelesini "bir başkanlık yönetiminin ülke tarihindeki en büyük başarızlığı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray bünyesinde kurulan Covid-19 ile mücadele görev gücünün başında olan Pence, Beyaz Saray yönetiminin salgına verdiği yanıtı savundu. Salgın, ülkede 200.000'den fazla can aldı.

ABD Başkanı Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Pence ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki tartışma, ABD'nin Covid-19 salgınına verdiği yanıtla başladı.

ABD'de başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris canlı televizyon tartışmasında bir araya geldi.

Pence, "Trump başka hiçbir başkanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile seyahatleri askıya aldı" dedi ve Trump'ın yüzbinlerce kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

Pence, yıl sonundan önce aşı sözü de verdi.

'Almamızı söyleyen Donald Trump olursa, almam'

Pence tarafından halkın tedaviye olan inancını zayıf düşürerek, insanların sağlıklarıyla oynamakla suçlanan Harris, "Doktorlar bize bunu önerirlerse, ilk sıraya giren ben olurum. Bunu bize almamızı söyleyen Donald Trump olursa, almam" dedi.

İki aday, virüsten korunabilmeleri için plastik cam bir bölme ile birbirinden ayrılarak oturtuldu.

ABD'nin batısındaki Utah'ta gerçekleşen tartışmada ABD'nin Covid-19'a verdiği yanıtın ardından gelen konu başlıkları vergiler ve ekonomiydi.

Pence, Trump yönetiminin ekonomiye "şimdiden 11,6 milyon iş sağladıklarını" söyledi, "Biden, göreve geldiği ilk gün vergilerinizi yükseltecek" dedi.

Harris ise bunun doğru olmadığını belirterek, "Biz yıllık geliri 400 bin dolardan az olanlar için vergileri yükseltmeyeceğiz" diye konuştu.