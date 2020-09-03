HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanlık Seçimleri: Trump seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı

03.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina'yı ziyaretinde, seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina'yı ziyaretinde, seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı.

Yüz binlerce seçmenin posta yoluyla oy kullanmasının hoşuna gitmediğini belirten Trump, bu şekilde oy kullananların bir kez de sandığa giderek ilk oylarının sayılıp sayılmadığını test etmelerini söyledi.

ABD seçimlerinde iki kez oy kullanmak yasa dışı.

Trump, posta yoluyla oy kullanmanın seçimlerde hileye yol açacağı ve Demokratların işine yarayacağına dair daha önce de birçok iddiada bulunmuştu.

Muhalefet ise Trump'ı seçim sistemine güveni sarsmaya çalışmakla suçluyor.

Wilmington'dan yerel yayın yapan WECT kanalından bir muhabirin, eyalette posta yoluyla oy kullanma sistemine güven duyup duymadığına dair bir soruya Trump şöyle yanıt verdi:

"Gidip oy kullanacaklar ve sandığa gidip oy kullanarak da oylarını kontrol etmeleri gerekecek, çünkü eğer çizelgede çıkarsa sandıkta oy kullanamayacaklar… Yani oylarını göndersinler ve gidip oy kullansınlar, sistem dedikleri kadar iyiyse bunu yapamazlar."

Daha sonra halka seslenen Trump, "Oylarınızı gönderin, ama (sandığa) gidip oy kullanın. Diğerini saymamışlarsa oy kullanabilirsiniz" dedi.

CNN'in seçim uzmanı New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Richard Pildes, kamu politikası açısından Trump'ın yorumlarının "büyük bir kafa karışıklığına yol açacağını" söyledi.

Kamuoyu yoklamaları

Ağustos'ta yapılan kamuoyu yoklamaları, başkanlıkta ikinci dönem için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki farkın kapanmaya başladığını gösteriyor.

İki partinin başkan adaylarını onaylayan yıllık ulusal kurultayları öncesinde Biden yüzde 52'ye yüzde 42 ile Trump'ın 10 puan önünde görünürken, kurultaylar bittikten sonra yapılan bir kamuoyu yoklaması bu farkın yüzde 50'ye yüzde 44 ile 6 puana indiğini gösteriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
O tablo 1,6 milyon euro'ya satıldı!O tablo 1,6 milyon euro'ya satıldı!
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Van Gogh'un 'Kadın Başı' tablosuna 1,6 milyon euro
O tablo 1,6 milyon euro'ya satıldı!
ABD'de aşı dağıtımı için hazırlıklar başladı
ABD'de aşı dağıtımı için hazırlıklar başladı
Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!
Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!
Çin'de 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor
'Açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor
Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
ABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğdu
ABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.