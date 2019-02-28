"ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine yönelik yaptığı teklifin ABD tarafından reddedilmesine sert tepki göstererek, "Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar." dedi.

Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına övgüde bulundu.

Arreaza, "Türkiye çok önemli bir ülke. Türk insanı (krizin başından bu yana) bizim kardeşimiz oldu. Başkan Erdoğan, hem Venezuela ile hem de BM'nin ülkeme yönelik herhangi bir saldırganlığın önlenmesi bağlamındaki prensipleriyle, dayanışma gösteriyor." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda dün yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ABD Başkanı Trump'ın buluşmasını teklif ettiğini belirten Arreaza, teklifin, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood tarafından reddedildiğini hatırlattı.