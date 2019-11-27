HABER

ABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi

27.11.2019 14:34 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede, böbreğin yanlışlıkla farklı bir hastaya nakledildiği belirlendi. Yetkililer, böbrek naklinin aslında bekleme listesinde daha önde olan, aynı ada sahip ve benzer yaşlardaki bir hastaya yapılması gerektiğini açıkladı.

ABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede, böbreğin yanlışlıkla farklı bir hastaya nakledildiği belirlendi.

Yetkililer, böbrek naklinin aslında aynı ada sahip ve benzer yaşlardaki bir hastaya yapılması gerektiğini açıkladı.

Camden kentindeki Virtua Our Lady of Loures Hastanesi, sonuçta her iki hastaya da böbrek nakli yapıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Hatanın, naklin yapılmasından bir gün sonra anlaşıldığı vurgulanırken, hastane yaşananları "eşi görülmemiş olay" diye tanımladı.

Hastanenin Başhekimi Reginald Blaber "Bu boyuttaki bir hata nadir görülür. Ancak hastaların benzer isimlere sahip olmasına karşın, ek teyit işlemleri yapılması bu hatayı önleyebilirdi" dedi.

18 Kasım'da yapılan nakil ameliyatından bir gün sonra hastanenin klinik ekibinden bir görevlli, 51 yaşındaki hastaya öncelik sıralamasına uygun olmayan bir şekilde böbrek nakli yapıldığını fark etti.

ABD'de organ nakli sıralamasını belirleyen Birleşik Organ Paylaşımı Ağı'na göre ülkede 113 bin kişi organ nakli bekliyor ve bunların 95 bini böbrek bekleyenlerden oluşuyor.

Sıralamaya göre böbrek nakli yapılması gereken, ancak hata nedeniyle böbrek alamayan hastaya bir hafta sonra böbrek nakli yapıldığı belirlendi.

Hastane, hastaların kimliklerini açıklamadı.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
Afganistan'a 'Çocuklara Cinsel Tacizi Araştıran Aktivistleri Bırakın' ÇağrısıAfganistan'a 'Çocuklara Cinsel Tacizi Araştıran Aktivistleri Bırakın' Çağrısı
Bu ölüm döşeği fotoğrafından ne öğrenebiliriz?Bu ölüm döşeği fotoğrafından ne öğrenebiliriz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

İtalya'da bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

İtalya'da bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor'

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.