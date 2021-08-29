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  4. ABD bu haberi konuşuyor! Çocuğunu dağ aslanından tekme ve yumrukla kurtardı

ABD bu haberi konuşuyor! Çocuğunu dağ aslanından tekme ve yumrukla kurtardı

29.08.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletinde bir annenin, dağ aslanının saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğunu kurtardığı bildirildi. Olaydan çocuğun yaralı kurtarıldığı dağ aslanının vurularak öldürüldüğü belirtildi.

ABD bu haberi konuşuyor! Çocuğunu dağ aslanından tekme ve yumrukla kurtardı

California Yaban Hayatı Birimi Sözcüsü Patrick Foy, Calabasas’taki evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki çocuğa dağ aslanının saldırdığını ifade ederek, aslanın çocuğu 45 metre kadar sürükleyerek yaraladığını belirtti.

"ASLANI YUMRUKLAMAYA, TEKMELEMEYE BAŞLAMIŞ"

Annenin olay gerçekleştiği sırada evin içinde olduğunu ve sesleri duyunca koşarak çıktığını anlatan Foy, "Aslanı yumruklamaya, tekmelemeye başlamış. Oğlunu aslandan kurtarmış." dedi.

Foy, bu olayın kahramanının anne olduğunu kaydetti.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığını dile getiren Foy, dağ aslanının vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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