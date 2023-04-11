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ABD bu iddiayla çalkalanıyor! FBI'ın kiliselerden "kaynak" bulmaya çalıştığı öne sürüldü

11.04.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), yurt içi terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak ülkedeki Hristiyan kiliseleri ve Katolik piskoposlukları içinde "kaynaklar" geliştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD bu iddiayla çalkalanıyor! FBI'ın kiliselerden "kaynak" bulmaya çalıştığı öne sürüldü

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin edindiği kayıtlarda, FBI'ın, kiliseleri "yeni kaynak geliştirme" ve "şüpheli etkinlik belirleme" amaçlı kullanmayı planladığı ifade edildi.

Kayıtlarda, FBI'ın mevcut kaynakları kullanarak yeni kaynak geliştirme dışında ayrıca, "dini cemaatleri radikalleşmenin uyarı işaretlerine karşı duyarlı hale getirme ve şüpheli faaliyetleri belirlemeye hizmet etmek için onların yardımlarını alma arzusu gösterdiği" kaydedildi.

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Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, kayıtlar üzerine, FBI'a yazdığı mektupta, "FBI'ın komiteye sunduğu sınırlı bilgiye dayanarak, FBI ajanlarının, inançlarını uygulayan Amerikalılar hakkında bilgi vermek için Katolik cemaatlerine ulaşarak din adamları ve kilise liderliği içinde kaynaklar geliştirmeyi önerdiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

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Jordan, söz konusu bilgileri "korkunç" şeklinde niteleyerek, "Amerikalılar, ruhsal ve kişisel gelişimleri için ibadet etmek ve toplanmak amacıyla kiliseye giderler. FBI'ın, ibadethanelerini dinlediğinden veya diğer muhbirleri yerleştirmiş olabileceğinden endişe duymadan temel Anayasal haklarını kullanmakta özgür olmalılar." ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Şubat başında FBI'ın Richmond ofisinden sızan "Radikal-Gelenekçi Katolik tehdidini hafifletme" yönündeki planı için Jordan, 16 Şubat'ta FBI'dan söz konusu belgeleri talep etmişti.

Belgelere, özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri "Anayasa'yı ihlal" gerekçesiyle tepki göstermişti. (AA)

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