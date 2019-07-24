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ABD Büyükelçiliği: Görüşmeler samimi, olumlu ve verimliydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

  ABD Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara temaslarıyla ilgili, "Görüşmeler samimi, olumlu ve verimliydi.

ABD Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara temaslarıyla ilgili, "Görüşmeler samimi, olumlu ve verimliydi. ABD ve Türkiye, Suriye'deki karşılıklı kaygılarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

ABD Büyükelçiliği, James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara temaslarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'li heyetin 22-24 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşen görüşmeleriyle ilgili şöyle denildi:

"Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Savunma Bakanı Hulusi Akar da dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkililerle bir dizi toplantı yaptı. Pazartesi günü, Jeffrey ve beraberindeki heyet öncülüğünde, Türk yetkililerinin de katıldığı Suriye Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Bu, geçen yazdan bu yana yapılan 5’inci toplantıydı. Bu toplantılarda Suriye ve Suriye'nin kuzeydoğusu için genel bir tartışma vardı. Toplantıların ardından her iki taraf da Münbiç Yol Haritası'ndaki ilerlemeyi hızlandırdı ve somutlaştırdı. Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki güvenliğini artırmaya yönelik tekliflerde bulundu. Görüşmeler samimi, olumlu ve verimliydi. ABD ve Türkiye, Suriye'deki karşılıklı kaygılarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Askeri istişareler de dahil olmak üzere bu tartışmaları sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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