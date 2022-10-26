ABD Büyükelçisi, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkıp koştu! Gören inanamadı: Bana yetişiyor...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Kapalıçarşı'nın çatısında koştuğu fotoğraf ilgi çekti. ABD Büyükelçisi Flake, dünyanın en eski alışveriş merkezi olan 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısına çıkıp koştuğı anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"CEKETİMİ ÇIKARSAM İYİ OLUR"

Flake kendisini takip eden kişi için de, “Bana yetişiyor. Ceketimi çıkarsam iyi olur” diye yazdı.

JAMES BOND'U HATIRLATTI

Flake'in bu paylaşımı James Bond'u hatırlattı.

2012 yılında da James Bond serisi Skyfall’un baş rol oyuncusu Daniel Craig de Kapalıçarşı'nın çatısında koşmuş ve motosiklet de çıkarılan çatı zarar görmüştü.

Daha sonra Kapalıçarşı'nın çatısı onarılmış, Kültür Bakanlığı’nın film için Kapalıçarşı’nın kullanılmasına izin vermesi eleştirilmişti.



