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  4. ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

27.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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