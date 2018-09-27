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ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Bombardıman ve savaş uçakları...

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

ABD'ye ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in ‘Hava Tanımlama Sahası’ olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Bombardıman ve savaş uçakları...

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in ‘Hava Tanımlama Sahası' olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

‘DAHA ÖNCE PLANLANMIŞ BİR FAALİYET'

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.
Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti. (Sputnik)


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Anahtar Kelimeler:
ABD çin savaş uçağı

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