HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

22.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’de 139 yıllık Victoria tarzı 2 katlı ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan 1800’lü yıllara ait Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen 2 katlı ev yeni adresine taşındı.

Tarihi ev saatte yaklaşık bir mil hızla Franklin Caddesi'nden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Fulton Caddesi'ne 4 saate götürüldü.

Onlarda San Francisco sakini, ev taşınırken evin fotoğrafını çekti.

hSdxVt8_skyAANe7f86MsQ

Englander House olarak bilinen tarihi evin taşınması için güzergahtaki alt yapı uyumlu hale getirildi.

Sokak lambaları ve elektrik hatları yoldan geçici olarak kaldırılırken, bazı otobüs hatlarının rotaları değiştirildi.

8Lr-v76wpUmobzMcl1dlDw

Taşıma operasyonunun 400 bin dolara mal olduğu öğrenildi.

Kerman Morris Mimarlık Bürosu, taşınan 139 yıllık tarihi evin yerine 8 katlı bir bina inşa edileceğini açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!
Twitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarlarıTwitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi

104 yaşına giren Korona hastasına doğum günü sürprizi

ABD’de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı

Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!

Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.