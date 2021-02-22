ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan 1800’lü yıllara ait Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen 2 katlı ev yeni adresine taşındı.

Tarihi ev saatte yaklaşık bir mil hızla Franklin Caddesi'nden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Fulton Caddesi'ne 4 saate götürüldü.

Onlarda San Francisco sakini, ev taşınırken evin fotoğrafını çekti.

Englander House olarak bilinen tarihi evin taşınması için güzergahtaki alt yapı uyumlu hale getirildi.

Sokak lambaları ve elektrik hatları yoldan geçici olarak kaldırılırken, bazı otobüs hatlarının rotaları değiştirildi.

Taşıma operasyonunun 400 bin dolara mal olduğu öğrenildi.

Kerman Morris Mimarlık Bürosu, taşınan 139 yıllık tarihi evin yerine 8 katlı bir bina inşa edileceğini açıkladı.



