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3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.

3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir

ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.

New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak - 7 Eylül tarihleri arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.

Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD HIV Hepatit hastane

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vay be Abd de üstelik..
Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, sana tuzak kurmuşlar olum,Trampa yeteri kadar haraç vermedinmi yoksa? :))
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