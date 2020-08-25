ABD'de alarm: Kasırgaya dönüşen Laura tropik fırtınasının güney kıyılarını vurması bekleniyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura'nın, karaya ulaşmadan önce saatteki hızı yaklaşık 185 kilometreye varan rüzgarla, yıkıcı hasara neden olabilecek "kategori 3" seviyesinde kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi Müdür Yardımcısı Ed Rappaport, çarşamba günü geç veya perşembe günü erken saatlerde büyük bir kasırganın karaya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Rappaport, Laura'nın halihazırda bulunduğu noktada ve (ABD'nin) Körfez Kıyısı'na kadar ilerlerken izleyeceği güzergah boyunca deniz suyunun, kategori 3 veya daha yüksek seviyede bir kasırgayı oluşturacak kadar sıcaklığa eriştiğini ifade etti.

Bir "kasırga avcısı uçağının" mürettebatı, Laura'nın, Küba'nın batı ucu ile Meksika'nın Yucatan bölgesi arasından geçtikten kısa süre sonra rüzgar hızı saatte 120 kilometreye varan bir kasırga haline geldiğini doğruladı.

Kasırga merkezi, halkı "fırtına dalgası, rüzgar ve yağış tehlikelerine" karşı uyardı.

BİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Yaklaşan kasırga öncesinde Texas ve Louisiana eyaleti kıyılarındaki binlerce kişiye tahliye emri verildi.