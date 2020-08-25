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ABD'de alarm: Kasırgaya dönüşen Laura tropik fırtınasının güney kıyılarını vurması bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 18:27 | Son Güncelleme

Meksika Körfezi sularında etkili olduktan kısa sonra kasırga düzeyine dönüşen Laura tropik fırtınasının güçlenerek ABD'nin güney kıyılarını vurmasının beklendiği bildirildi. Yaklaşan kasırga öncesinde Texas ve Louisiana eyaleti kıyılarındaki binlerce kişiye tahliye emri verildi.

ABD'de alarm: Kasırgaya dönüşen Laura tropik fırtınasının güney kıyılarını vurması bekleniyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura'nın, karaya ulaşmadan önce saatteki hızı yaklaşık 185 kilometreye varan rüzgarla, yıkıcı hasara neden olabilecek "kategori 3" seviyesinde kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi Müdür Yardımcısı Ed Rappaport, çarşamba günü geç veya perşembe günü erken saatlerde büyük bir kasırganın karaya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Rappaport, Laura'nın halihazırda bulunduğu noktada ve (ABD'nin) Körfez Kıyısı'na kadar ilerlerken izleyeceği güzergah boyunca deniz suyunun, kategori 3 veya daha yüksek seviyede bir kasırgayı oluşturacak kadar sıcaklığa eriştiğini ifade etti.

Bir "kasırga avcısı uçağının" mürettebatı, Laura'nın, Küba'nın batı ucu ile Meksika'nın Yucatan bölgesi arasından geçtikten kısa süre sonra rüzgar hızı saatte 120 kilometreye varan bir kasırga haline geldiğini doğruladı.

Kasırga merkezi, halkı "fırtına dalgası, rüzgar ve yağış tehlikelerine" karşı uyardı.

BİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Yaklaşan kasırga öncesinde Texas ve Louisiana eyaleti kıyılarındaki binlerce kişiye tahliye emri verildi.

Texas eyaletinin Beaumont, Galveston ve Port Arthur şehirlerinde 385 binden fazla sakinden evlerini terk etmeleri istenirken, Louisiana eyaletinin deniz seviyesinin altındaki güneybatı kesimlerinde de binlerce kişi için tahliye emri çıkarıldı.

Texas'ın Houston şehri yetkilileri, bölge sakinlerinden birkaç gün elektrik kesintisi yaşama veya sahildeki evleri boşaltma gereği doğması ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, Kovid-19'a karşı tedbirlerin alındığı sığınaklar açıldı.

Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de etkili olan Laura, 23 kişinin ölümüne yol açmıştı.

İKİ TROPİK FIRTINA ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Amerikan medyasında 22 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtınanın aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru hareket ettiği bildirilmişti.

Söz konusu iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine erişmesinin muhtemel olduğunu belirten yetkililer, bu durumda ABD'nin güney sahillerinin "tarihi ölçekte" tahribat görebileceği uyarısında bulunmuştu.

Özellikle Teksas ve Louisiana eyaletlerinin söz konusu fırtınaların hedefi olabileceği kaydedilmişti.

Colorado State Üniversitesinden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach, 1900'lü yılların başından bu yana ABD'nin güney sahillerini iki kasırganın aynı anda vurmadığını, bunun gerçekleşmesi durumunda bir ilk olacağını belirtmişti. (AA)

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