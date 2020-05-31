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ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 20:46 | Son Güncelleme

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.

ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı’na dava açacağını açıkladı.

"OLAYIN ARKASINDAKİ KOŞULLARI İNCELİYORUZ"

Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise “Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Houston’daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

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