ABD'de baraj çöktü

ABD'nin Michigan eyaletine bulunan bir baraj şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Wixom Gölü’ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj çöktü.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşan çöküntü sel baskınına döndü.

Yaklaşık 50 otoyolun kapatıldığı bölgede Sanford kasabası da tahliye edildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville’den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.

