ABD’de bir kasabada Wilbur isimli köpek belediye başkanı seçildi

Kentucky eyaletinde bulunan Rabbit Hash kasabası sakinleri, Wilbur Beast isimli köpeği belediye başkanı olarak seçti.

Wilbur Beast 13 bin 143 oyla, şimdiye kadar en çok oyun sahibi olan belediye başkanı oldu. Ayrıca 22 bin 985 oyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranı görüldü.

Wilbur Beast, kasabanın başına geçirilen ilk köpek değil. Kasaba, 1990’lı yıllardan beri köpekleri belediye başkanı olarak seçiyor.

Kasaba sakinleri, istedikleri köpeğin adını oy pusulasına yazarak oy kullanıyor ve Rabbit Hash Tarih Cemiyeti’ne 1 dolar bağışlıyor.

Kasabanın ilk köpek belediye başkanı ise Gooft Borneman-Calhoun isimli bir köpekti.

