HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı havalandıktan sonra alev aldı! Acil iniş yaptı

ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı havalandıktan sonra alev aldı! Acil iniş yaptı

19.01.2024 21:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Atlas Air'e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, pistten havalanmasının hemen ardından kıvılcımlar saçarak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı havalandıktan sonra alev aldı! Acil iniş yaptı

ABD’de Atlas Air’e ait kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen motor arızası nedeniyle havada alev aldı. Uçak, havada yaşanan panik anlarının ardından Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atlas Air’den yapılan açıklamada, “Mürettebat standart prosedürü başarıyla yerine getirerek havalimanına güvenle geri döndü” denildi.

ALEVLER YÜKSELDİ!

Öte yandan sosyal medyada uçağa ait olduğu ifade edilen görüntüde, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dumanların ve uçağın sol tarafında alevlerin yükseldiği görüldü.

Yaşanan arızaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Miami Uluslararası Havaalanı yetkilileri inişten hemen sonra Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı'nın uçağa müdahale ettiğini ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak'ta Oregon'dan kalkışından kısa bir süre sonra acil çıkış kapısının kopması sonucu acil iniş yapmıştı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçmeye başlamış, küresel havayolu şirketleri Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçakları için yere indirme kararı almıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bolat, Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiBakan Bolat, Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
İstanbullular dikkat! Fırtına uyarısı yapıldıİstanbullular dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı
"İntihar görevine gönderildiklerini anladılar" Yunan fırkateynindeki askerler görevi bıraktı! "İntihar görevine gönderildiklerini anladılar" Yunan fırkateynindeki askerler görevi bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Boeing abd
En Çok Okunan Haberler
3 kadını öldüren katilin kızı, eski erkek arkadaş kurbanı oldu!

3 kadını öldüren katilin kızı, eski erkek arkadaş kurbanı oldu!

Erdoğan'dan çok sert çıkış! 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Erdoğan'dan çok sert çıkış! 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Süper Lig kulüplerini Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan 'sıtma' salgını korkusu sardı!

Süper Lig kulüplerini Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan 'sıtma' salgını korkusu sardı!

Kemerle boğarak öldürmüştü! Şoke eden sözler: 'Karını getir bana...'

Kemerle boğarak öldürmüştü! Şoke eden sözler: 'Karını getir bana...'

"İntihar görevine gönderildiklerini anladılar" Yunan fırkateynindeki askerler görevi bıraktı!

"İntihar görevine gönderildiklerini anladılar" Yunan fırkateynindeki askerler görevi bıraktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.