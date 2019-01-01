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ABD'de 'bombalı' yeni yıl mesajı için komutanlıktan özür

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın dün gece resmi Twitter hesabından yapılan 'bombalı' paylaşım büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından paylaşım silinirken bir de özür açıklaması yapıldı. Paylaşımda 'Times Meydanı’nda yeni yıl geleneği, büyük topun bırakılmasıyla devam ediyor. Eğer gerekirse biz çok, çok daha büyüğünü bırakmaya hazırız' ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın dün gece resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Times Meydanı’nda yeni yıl geleneği, büyük topun bırakılmasıyla devam ediyor. Eğer gerekirse biz çok, çok daha büyüğünü bırakmaya hazırız" denilirken, paylaşımda ayrıca hayalet uçakların bomba attığını gösteren bir video da yer aldı.

Videoda, Missouri eyaletinde bulunan Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden ‘B-2’ modeli gibi çeşitli bombardıman uçaklarının attığı bombaların görüntüsü yer aldı.

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"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gördüğü tepkinin ardından silinirken, komutanlıktan konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı. Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın, Twitter üzerinden paylaşılan açıklama mesajında, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Özür diliyoruz. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız" denildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMIŞTI

Stratejik Kuvvetler Komutanlığı mesajı silmiş olsa da sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüsünü aldıkları ‘bombalı’ mesajı ve videoyu hesaplarından yayınladı.

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ABD times square ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı Times Meydanı

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