ABD'de çok şiddetli deprem

ABD'nin Alaka eyaletine ba\u011fl\u0131 Alakya yar\u0131madas\u0131nda meydana gelen \u015fiddetli depremin merkez \u00fcss\u00fc en yak\u0131n yerle\u015fim noktas\u0131na 98 km uzakl\u0131kta.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!K\u0131z\u0131n\u0131n re\u015fit olmayan erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 y\u0131llarca taciz ettiKendi kan\u0131n\u0131zla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...