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ABD'de çok şiddetli deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

ABD'deki 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'de çok şiddetli deprem

ABD'nin Alaka eyaletine bağlı Alakya yarımadasında meydana gelen şiddetli depremin merkez üssü en yakın yerleşim noktasına 98 km uzaklıkta.

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