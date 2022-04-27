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  4. ABD'de dehşete düşüren kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne böyle çarptı

ABD'de dehşete düşüren kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne böyle çarptı

27.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu çocuklar koltuklarından fırladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonucu 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki araç faciaya yol açtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, araçlardan biri seyir halindeki bir okul otobüsüne çarptı. Otobüs yan yatarken, öğrenciler de koltuklarından fırladı.

7 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük korku yaşayan 23 öğrenciden 7'si hastaneye kaldırıldı, 2'sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi.
23 Şubat'ta meydana gelen, görüntüleri kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan kazaya yol açan araçlardan birinin sürücüsü 49 yaşındaki Mario Perez'in iki kez "ağır bedensel zarar vermekle" suçlandığı açıklandı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Perez'in başka bir araç ile yarıştığı, kazaya neden olan diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ve polisin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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