ABD'de dehşete düşüren olay! Otobüs durağında bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı

Florida Miami-Dade ilçesindeki otobüs durağında meydana gelen akılalmaz olayda 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağcığıyla boğmaya kalkıştı.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde kadının bankta otobüs beklerken telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Ayakkabı bağını çıkaran adamın ise etrafı kolaçan ettikten sonra kadının arkasına geçerek bağ ile boğmaya çalıştığı görülüyor. Olay anında adamla dakikalarca boğuşan kadının yardımına ise bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan bir basın açıklamasında, saldırganın yaya olarak kaçtığı ancak polis memurlarının Quinones'u bölgede bulup gözaltına aldığı belirtildi. Kadının olay yerinde tedavi edildiği ancak yaralarının hangi boyutta olduğunun bilinmediği kaydedildi.





