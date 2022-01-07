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ABD'de dehşete düşüren olay! Otobüs durağında bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya kalktı

07.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay ABD'nin Florida eyaletindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Olacaklardan habersiz bir şekilde durakta bekleyen kadın arkasından gizlice yaklaşan bir adamın boynuna ayakkabı bağını geçirmesi nedeniyle neredeyse canından oluyordu.

Florida Miami-Dade ilçesindeki otobüs durağında meydana gelen akılalmaz olayda 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağcığıyla boğmaya kalkıştı.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde kadının bankta otobüs beklerken telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Ayakkabı bağını çıkaran adamın ise etrafı kolaçan ettikten sonra kadının arkasına geçerek bağ ile boğmaya çalıştığı görülüyor. Olay anında adamla dakikalarca boğuşan kadının yardımına ise bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan bir basın açıklamasında, saldırganın yaya olarak kaçtığı ancak polis memurlarının Quinones'u bölgede bulup gözaltına aldığı belirtildi. Kadının olay yerinde tedavi edildiği ancak yaralarının hangi boyutta olduğunun bilinmediği kaydedildi.

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