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ABD'de dehşete düşüren olay! Terk edilmiş kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

28.06.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Şehir dışında terk edilmiş olarak bulunan bir kamyonun kasasında 42 ölü bulundu. Tüyler ürperten olaya ilişkin çalışmalar sürerken, ölenlerin düzensiz göçmen oldukları düşünülüyor.

ABD'de dehşete düşüren olay! Terk edilmiş kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.

Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA/Reuters)

2022-06-28T020025Z_2120617391_RC2K0V906EZ7_RTRMADP_3_TEXAS-TRUCK-DEATHS

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