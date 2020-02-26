ABD'de Demokrat aday adayı Sanders'tan Netanyahu'ya 'ırkçı' nitelendirmesi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yapılan ve CBS kanalı tarafından canlı yayınlanan tartışma programı, 7 Demokrat aday adayını karşı karşıya getirdi.

Cumartesi günü eyalette yapılacak ön seçimler öncesinde aday adaylarını son kez bir araya getiren programda eğitim, sağlık reformu ve koronavirüsle ilgili tedbirler gibi iç politika konularının yanı sıra dış politika konuları da geniş şekilde ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa yaklaşımı hatırlatılarak kendilerinin ne gibi politika değişiklikleri yapacakları sorulan aday adayları, "iki-devletli çözüm" konusunda genel anlamda mutabık kaldı.

"İSRAİL'İ REAKSİYONER BİR IRKÇI YÖNETİYOR"



Yahudi asıllı ve sol görüşleriyle öne çıkan ve halen Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Sanders, İsrail-Filistin meselesinin Trump'ın yaptığı gibi tek taraflı adımlarla çözülemeyeceğini vurguladı.

Sanders, İsrail'in ve Başbakan Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek, "Ben Yahudi olmaktan gurur duyuyorum ve İsrail'de de yaşadım. Fakat maalesef trajik bir şekilde İsrail'i reaksiyoner bir ırkçı yönetiyor. İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkını kesinlikle savunuyoruz, ancak Filistin halkının acılarını görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.