ABD'de Demokrat aday Joe Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

Biden'ın açıklamaları özetle şöyle:
"Gereken delege sayısına ulaşacağız. Bizim için zor ve uzun bir kampanya oldu. Seçim bittikten sonra gerilimi azaltacağız. Sert sözleri geride bırakacağız. Birbirimizi dinleyeceğiz. Bir araya geleceğiz. İyileşeceğiz.
Elimden geldiğince hem bana oy verenler hem vermeyenler için çalışacağım. Hiç kimse demokrasimizi ne şimdi ne de sonsuza kadar elimizden alamaz.
Biz halk olarak pes etmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Bu sadece benim için değil Amerika için bir zafer olacak. Zafer ilan etmek için burada değilim; ama sayım bittiğinde kazanan biz olacağız."