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ABD'de Demokrat aday Joe Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 00:13 | Son Güncelleme

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Joe Biden seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, "Zafer ilan etmek için burada değilim; ama sayım bittiğinde kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

Biden'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Gereken delege sayısına ulaşacağız. Bizim için zor ve uzun bir kampanya oldu. Seçim bittikten sonra gerilimi azaltacağız. Sert sözleri geride bırakacağız. Birbirimizi dinleyeceğiz. Bir araya geleceğiz. İyileşeceğiz.

"HİÇ KİMSE DEMOKRASİMİZİ ELİMİZDEN ALAMAZ"

Elimden geldiğince hem bana oy verenler hem vermeyenler için çalışacağım. Hiç kimse demokrasimizi ne şimdi ne de sonsuza kadar elimizden alamaz.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Biz halk olarak pes etmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Bu sadece benim için değil Amerika için bir zafer olacak. Zafer ilan etmek için burada değilim; ama sayım bittiğinde kazanan biz olacağız."

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