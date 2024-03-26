ABD'de facia! Singapur bandıralı gemi köprüye çarptı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

ABD merkezli The New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Sahil Güvenlik Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, bir geminin Baltimore limanından geçen bir köprüye çarptığını söyledi. Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen kaza, Baltimore'daki Sahil Güvenlik'te birinci sınıf astsubay olan Matthew West tarafından doğrulandı.

HASAR HENÜZ BİLİNMİYOR

Geminin tipini veya köprüye ne zaman çarptığını belirtmedi.

Interstate 695'in bir parçası olan köprüdeki hasarın boyutu henüz belli olmazken, ne Baltimore Polisi ne de Maryland Liman İdaresi yorum taleplerine yanıt verdi. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott'ın ofisi de olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

SİNGAPUR BANDIRALI KARGO GEMİSİ

Sahil Güvenlik yetkilisi Matthew West, Singapur bayraklı kargo gemisi Dali'nin Interstate 695'in bir parçası olan köprüye çarptığını söyledi. Dali'nin 348 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.







