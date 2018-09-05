ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!

Dubai’den ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı’na inen Emirates uçağından, duyan herkesi ürküten bir haber geldi.
Yerel basında yer alan haberlere göre; yaklaşık 500 yolcudan 100’ü, kendilerini kötü hissettiğini söyledi.
Bunan üzerine uçak karantinaya alındı.
Çok sayıda ambulans ve polis aracı uçağın etrafını çevreledi.
Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada, yalnızca 10 kişinin kendini hasta hissettiği ifade edildi.
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı
Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!
Et yiyen bakteri adamın cinsel organını yedi!
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı