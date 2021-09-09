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ABD'de Ida Kasırgası kâbusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

09.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yapılan son açıklamaya göre cansız bedenine ulaşılanların sayısı 26 kişi olarak açıklandı.

ABD'de Ida Kasırgası kâbusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Eyaletin New Orleans kenti sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ida Kasırgası dolayısıyla bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kişi daha artarak 26'ta yükseldiği belirtildi.

Yeni ölümlerinin çoğunun, elektrik başta olmak üzere hala birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalan ve aşırı sıcağa dayanamayan yaşlılar arasında yaşandığı kaydedildi.

ELEKTRİKLER VERİLMİYOR, OKULLARDA EĞİTİM DURDU

Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.

Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

ELEKTRİK VERİLMESİ 3 HAFTAYI BULABİLİR

Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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