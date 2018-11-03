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ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

ABD, uçak tuvaletindeki tecavüzü konuşuyor. 32 yaşındaki kadın bindiği uçakta kendisini takip eden sarhoş bir erkeğin, tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

32 yaşındaki Aubrey Lane, 2017 Haziranında bindiği American Airlines uçağında iğrenç bir olay yaşadığını söyledi.

Phoenix’ten New York City’e gitmek için uçağa binen kadın, kendisini takip eden sarhoş bir erkeğin, tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Olayı anlattığı uçuş görevlilerinin de hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Lane uçak iner inmez hastaneye gittiğini, ancak kendisine tecavüz eden kişinin gözaltına bile alınmadığını bildirdi.

Havayolu şirketine, kendisini koruyamadıkları gerekçesiyle dava açtı. (Milliyet)


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Anahtar Kelimeler:
uçak tuvalet ABD tecavüz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Havayolu şirketine niye dava açıyorsun adamı dava etsene
planlı bir olaya benziyor, amaç para koparmak...
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