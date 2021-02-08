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  4. ABD'de kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü

ABD'de kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü

08.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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ABD’de kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) orta batısında başlayan ve günlerdir ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin Utah eyaletindeki Uinta Dağları’nda kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü. Çığdan sağ eseri kurtulan görevlilerin imdadına arama kurtarma ekibi yetişti. Çığ sonrası yaşananlar arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çığ sonrası kar üstünde savrulmuş haldeki kayak ekipmanları ve çığ altında kalan bir kişi görüldü.

NEW YORK'TA BİR HAFTADA İKİNCİ KAR FIRTINASI

Öte yandan, New York kenti son bir haftada ikinci kar fırtınasının etkisi altına girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü kenti etkisi alan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkilemiş, New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hal ilan etmişti. New York’ta bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşmıştı.

(DHA)

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