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ABD'de kayakçı havada asılı kaldı

05.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde meydana gelen arızada kayakçı asılı kaldı. Asılı kalan kadın kayakçının imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle mahsur kalanlar için seferberlik başlatıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Gerilen bir branda atlamaya çalışan kadın kayakçının ceketi telesiyejeye takıldı. Hareket etmekte zorlanan kadın kayakçıya mahsur kalan başka bir arkadaşından destek geldi.

Daha sonra asılı kalan kadın kayakçı ceketini çıkararak, brandaya atladı. O anlar görgü tanığı Jacklyn Hoch isimli kişi tarafından kayda alındı. Asılı kalan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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