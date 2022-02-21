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ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu

21.02.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu

Stockton şehri yakınlarındaki kırsal bir alanda bir araçtan aşağı atılan, yaşlı ve hasta görünen Zoey isimli köpeği bulan kişiler polisi arayarak durumu bildirdi.

Zoey'i alan bir hayvan hizmetleri yetkilisi ise köpeğin mikroçipini okuttu ve 2010 yılından bu yana kayıp olduğunu fark etti.

Zoey'in sahibi Michelle, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.

San Joaquin Şerifi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre mikroçip şirketi Zoey'in 2015 yılı itibarıyla öldüğü listelemiş.

Ancak görevli memur Brandon Levin, şirketle irtibata geçtikten sonra 12 yıldır telefon numarasını değiştirmeyen Michelle'in irtibatını aldı.

Levin, "Michelle, olayı öğrendiğinde şoka girdi" dedi.

Köpek, 2010 yılında kaybolduğu yerin yaklaşık 100 kilometre uzağında bulundu.

Dişi köpeğin 6 aylıkken kaybolduğunu belirten Michelle, "Onu geri getireceğim ve sağlığına kavuşacağı için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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