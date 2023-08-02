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ABD'de Kongre binasında saldırgan alarmı! "Herkes bulundukları yere sığınsın"

02.08.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında hareketli dakikalar... Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, içeride arama yapılıyor.

ABD'de Kongre binasında saldırgan alarmı! "Herkes bulundukları yere sığınsın"

ABD’de polis, Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı alındığını ve bina içerisindeki herkesin bulundukları yere sığınması çağrısında bulundu.

BİNADA TETİKÇİ İHBARI YAPILDI

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun.” ifadelerini kullanarak, “Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok.” denildi.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor. (İHA-AA)

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abd kongre binası

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