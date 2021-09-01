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  4. ABD'de korkunç kaza! Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR'a yük treni böyle çarptı

ABD'de korkunç kaza! Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR'a yük treni böyle çarptı

01.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'a hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yan yatarken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini taşıyan TIR'ın sürücüsü ölümle burun buruna geldi.

KORKUNÇ KAZA ANBEAN KAMERADA

Hemzemin geçitten geçerek manevra yapan TIR'a, yük treni çarptı. Çarpmanın ardından TIR büyük bir gürültüyle devrildi. Amatör kameraya yansıyan kazada kimse yaralanmazken, TIR'da büyük hasar meydana geldi.

Polis, TIR'ın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu, ancak aracın yaklaşık üçte ikisinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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