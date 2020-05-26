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ABD'de korkunç olay! Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.

ABD'de korkunç olay! Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA ÖLDÜ

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden’ dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde Tıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi.

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. (DHA)

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