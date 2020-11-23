ABD'de koronavirüs aşısı için kritik tarih: 10 Aralık

ABD Gıda ve İlaç Ajansı FDA, Pfizer'ın aşınının onayı için 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı, acil kullanım onayı alırsa, ABD'de hemen dağıtımına başlanacak. İlk ABD vatandaşının 11 ya da 12 Aralık'ta aşı olması bekleniyor.

Açıklama, COVID-19 aşı programı Başkanı Moncef Slaoui'den geldi. CNN televizyonuna konuşan yetkili, "Planımız, aşıyı onay almasından itibaren 24 saat içinde bağışıklık merkezlerine ulaştırabilmek" dedi.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı Biontech'in aşısı, Cuma günü acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya başvurmuştu.

FDA'nın bağımsız danışmanları, aşıya onay verip vermemeyi görüşmek üzere 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı onay alırsa ABD'de dağıtımına hemen başlanacak.

Slaoui, aşının eyaletlere nüfuslarına oranla dağıtılacağını, öncelikle kimlerin aşılanacağına eyaletlerin karar vereceğini belirtti.

Federal yönetim, sağlık çalışanlarına, ön safta çalışan işçilere ve risk grubundaki yaşlılara öncelik tanınmasını öneriyor.

Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor. Amerikalı yetkili bu orana Mayıs ayında ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.