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ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan tazminat davası

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:23 | Son Güncelleme

ABD'de California açıklarında yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün bekletildikten sonra Oakland kentinde limana yanaşan 3 bin 500 kişilik Grand Princess yolcu gemisindeki bir çift, yolcuların 'doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığı' gerekçesiyle şirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.

ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan tazminat davası

Gemide bulunan Floridalı bir çift, 'kar amacı güden şirketin yolcuların güvenliğini tehlikeye attığını' iddia etti ve koronavirüse yakalanma korkusuyla gemide bekledikleri sürede 'travma yaşadıkları' gerekçesiyle Los Angeles'ta şirket aleyhine 1.38 milyon dolar tazminat davası açtı.

Gemi, dün Oakland Limanı'na demirlemiş, tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderileceği açıklanmıştı.

Öte yandan ABD'de genelinde Kovid-19'un görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700 geçti, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Okullar bahar tatilini uzatırken, bazı üniversiteler de derslerin online verilmesi kararı aldı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon ise, en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta ve New Jersey'de çalışanlarından evden çalışmasını istedi.

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ABD koronavirüs tazminat davası 1 milyon dolar

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