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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de bilançoyu arttırıyor. ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD genelinde virüs kaynaklı ölü sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi. Koronavirüs tespit edilen eyalet sayısının da 27'ye çıktığı aktarıldı.

Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle ölen 2 kişinin 70'li yaşlarında olduğu belirtilirken Santa Rosa ve Lee ilçesinde yaşadıkları ve yakın zamanda yurt dışı seyahatte bulundukları ifade edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülke genelinde 330'dan fazla vaka olduğunu açıkladı. Pensilvanya eyaletinde ilk vakaların görüldüğü ve bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verdiği bildirilirken, Johns Hopkins Üniversitesi dünya çapında 100 binden fazla kişiye yeni tip korona virüsü (Kovid-19) bulaştığını açıkladı. Sağlık uzmanları, virüsü önlemek için insanları rutin el yıkama gibi koruyucu önlemleri uygulamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında 3 bin 483 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, Grand Princess adlı yolcu gemisinde ilk etapta 46 kişiden alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucu 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere toplam 21 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs

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