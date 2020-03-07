ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de bilançoyu arttırıyor. ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD genelinde virüs kaynaklı ölü sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi. Koronavirüs tespit edilen eyalet sayısının da 27'ye çıktığı aktarıldı.

Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle ölen 2 kişinin 70'li yaşlarında olduğu belirtilirken Santa Rosa ve Lee ilçesinde yaşadıkları ve yakın zamanda yurt dışı seyahatte bulundukları ifade edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülke genelinde 330'dan fazla vaka olduğunu açıkladı. Pensilvanya eyaletinde ilk vakaların görüldüğü ve bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verdiği bildirilirken, Johns Hopkins Üniversitesi dünya çapında 100 binden fazla kişiye yeni tip korona virüsü (Kovid-19) bulaştığını açıkladı. Sağlık uzmanları, virüsü önlemek için insanları rutin el yıkama gibi koruyucu önlemleri uygulamaları tavsiyesinde bulundu.