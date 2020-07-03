ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı

Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un heykeli, ABD'de isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı.

Aynı zamanda, Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus’un Belediye Başkanı Andrew Ginther, "bölünme ve baskının sembolü" olarak tanımladığı İtalyan kaşifin heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.

Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

Columbus şehrinde aynı isimle kurulan bir yüksekokul da geçen hafta Kolomb’un heykelini kaldırmıştı.

Ayrıca, Ohio eyalet binasının yakınında bulunan bir diğer Kolomb heykelinin akıbetinin de 16 Temmuz’da yapılacak toplantı ile belirleneceği açıklandı.

ABD’de George Floyd’un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahi Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolar esnasında, özellikle kölelik taraftarı konfederasyon liderlerinin ve Amerika’dan Avrupa’ya köle ticaretinin başlamasına öncülük eden tarihi kişiliklerin heykellerine yönelik saldırılar gerçekleşti.