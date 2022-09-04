HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kum fırtınası alarmı! Kentin üzerini böyle kapladı... O anlar anbean kaydedildi

ABD'de kum fırtınası alarmı! Kentin üzerini böyle kapladı... O anlar anbean kaydedildi

04.09.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Arizona eyaleti kum fırtınasına teslim oldu. Eyalette etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Öte yandan görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı. Kum fırtınası ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Maricopa ilçesini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kalırken, görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı.

Kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi. Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı açıklandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya’da küçük uçak düştü!Almanya’da küçük uçak düştü!
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdülerSahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdüler
Anahtar Kelimeler:
Arizona abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

İki kritik karar masada...Gözler yarına çevrildi, Erdoğan açıklayacak

İki kritik karar masada...Gözler yarına çevrildi, Erdoğan açıklayacak

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.