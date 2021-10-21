ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için "acil" onay aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki Kovid-19 aşısının destekleyici dozlarına "acil kullanım izni" verdi ve ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin "karıştır ve eşleştir" yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirdi.

İLK AŞIDAN 2 AY SONRA DESTEK AŞISI UYGULANABİLECEK

FDA'nın açıklamasına göre, 2. doz Kovid-19 aşısını en az 6 ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü Amerikalılar Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.

FDA'nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor. (AA)



