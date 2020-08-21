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ABD'de o şehir Türk şerife emanet

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Virginia eyaletine bağlı Başkent Washington yakınlarında bulunan tarihi 145 senelik Falls Church şehrinin Şerif Departmanı’nın başındaki isim Türk kökenli Amerikalı Metin ‘Matt’ Çay oldu.

ABD'de o şehir Türk şerife emanet

20 yıldır Virginia eyaletinde emniyetin farklı bölümlerinde çalışan Metin ‘Matt’ Çay, Falls Church Şerif’inin sağlık sorunları nedeniyle emekli olmasından dolayı en tepe isim olarak şehrin asayişinden sorumlu olacak. Şerif Yardımcısı Metin ‘Matt’ Çay geçici Şerif olarak yemin etti.

Sağlık sorunlarından dolayı 54 yaşındaki Stephen Bittle’den boşalan koltuğu şimdi Türk bir isim doldurdu. Her dört yılda bir seçilen pozisyon için seçimler Kasım 2021’de gerçekleşecek. Çay’ın seneye seçimlere katılması bekleniyor.

Falls Church’te polis departmanı bulunmasına rağmen Fall Church Şerif Departmanı mahkeme güvenliğinden, mahkumların ulaşımından, trafik kontrolü, özel etkinlikler ve trafik eğitimi gibi alanlardan sorumlu. 20 yıldır Virginia eyaletinde emniyet güçlerinde tecrübesi bulunan Çay, Şubat 2003'te Falls Church Şerif ofisine katıldı ve polis departmanında çalıştı.

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