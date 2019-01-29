ABD'de okulda silahlı saldırı: Yaralılar var

Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi.
Yerel basında ise 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı. (AA)
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